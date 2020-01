3. světová válka: Byla už vyhlášená? Zjistěte, co se bude dít

Macaulay Culkin: Rodiče mu UKRADLI dětství i peníze! Jak žije teď?

Každý by měl mít sny a touhy. Něco, co ho neustále postrkuje vpřed. Macaulay Culkin měl vše už jako dítě. Do důchodu odešel ve 14 letech a od té doby bezcílně bloudí životem.