Manželka toho začínala mít dost: Adam Vojtěch prozradil, proč odstoupil z funkce

Adam Vojtěch se přiznal, že silně uvažuje o úplném odchodu z politiky. Není to podle něj prostředí, které by považoval za sebekultivující. Dost možná tak dokončí svůj poslanecký mandát a bude se věnovat něčemu úplně jinému. „Na druhou stranu by člověk nikdy neměl říkat nikdy,” doplnil však.

Bývalý ministr zdravotnictví byl podle mnohých pro český stát velkým přínosem. Sám Adam Vojtěch za svůj největší úspěch považuje digitalizaci. „Co asi každý vnímá, je e-recept a na to navázaný lékový záznam, což je velmi důležitá funkcionalita, díky které lékaři vidí, jaké léky pacient celkově bere, takže nepředepíšou něco, co by mu mohlo uškodit,” nechal se Adam Vojtěch slyšet.