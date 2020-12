Největší riziko: Adam Vojtěch promluvil o systému PES. Co by udělal jinak?

Vojtěch ale zároveň uvedl, že je podle něj PES obecně dobrým systémem. Za chybu však považuje hromadnější rozvolňování. „Stále platí, že největší riziko je koncetrace lidí ve vnitřních prostorách, ale pokud jsou lidé v davu bez roušky, jako tomu bylo na Staroměstském náměstí, tak riziko existuje,” řekl, co si o rozvolňování myslí.

„Z mého pohledu je riziko v tom, že se v jeden den rozvolnil velký počet segmentů. Když jsme rozvolňovali na jaře, tak jsme to rozdělovali do vln podle rizikových sektorů,” pokračoval ještě v tom, na co je podle něj třeba dát si pozor. „Pokud by se otevíralo ve vlnách podle segmentů, bylo by možné říci, zdali to bylo kvůli restauracím, či obchodům a podobně,” dodal.