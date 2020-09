Samková prozradila, jak sbalila Adamczyka. Tímhle jsem to vyhrál, tvrdí herec

Marek je zkrátka raději na gauči a pozoruje její sportovní výkony na obrazovce televize. „Já jsem měl to štěstí, že první sezónu, co jsme spolu byli, bylo mistrovství světa a já měl pocit, že to tak bude pořád. A ona ještě jezdí tak hezky, že je lahoda to sledovat. Pak byla padací sezóna. To je člověk pak naštvanej, když vidí, že je závod dobře rozjetej,“ hovoří Adamczyk téměř odborně o práci své přítelkyně.