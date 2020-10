Lásky Adély Gondíkové: Na škole herečka dostávala bratra do nepříjemných situací

S bratrem Daliborem vždy vycházela skvěle. Již od dětství byli nerozlučnou dvojkou. Když pak bratr odešel kvůli studiím do Prahy, Adéle bylo doma trochu smutno. Brzy byli ale zase spolu. Dokonce spolu několik let pracovali. „Asi to začalo v rádiu, do té doby jsme si šlapali každý svou cestou. Revolucí se mnoho věcí změnilo, moc se netočilo, jak to bude s divadlem dál, se nevědělo. Brácha se dokonce na dva roky vrátil do Sokolova, kde naši nějakým omylem začali podnikat. Řekl si, že teď ho v Praze nic nečeká, a jel našim pomáhat. Rozvážel zákusky, vstával v pět ráno a pak i prodával. Až mu pak zavolali z Divadla ABC, že ho chtějí, a táta ho poslal šupem do Prahy, že přece se svou školou nebude rozvážet dorty. Vrátil se do Prahy a já mezitím nastoupila do rádia VOX,” vysvětlovala Adéle profesní dráhu svého bratra.