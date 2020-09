Trapas při zásnubách: Adéla Gondíková popsala, jak ji Langmajer požádal o ruku

Nejraději by to provedla znovu

„Když se vrátil, byla jsem vyklidněná. Jeho tatínek najednou povídá nahlas: „Jirko, tak můžeme, už to točím.” Vůbec jsem to nechápala. On najednou poklekl, dal mi tu krabičku a řekl: „Já jsem se tě chtěl zeptat, jestli by sis mě nevzala,“ popisovala Adéla situaci.

„Začal plakat, ale mě to tak šokovalo, že jsem se nezmohla na nic a trapně vtipkovala. Teď se za to stydím, chtěla bych to video natočit nejradši znovu, ale už to nejde,” povzdechla si herečka se smíchem. Nyní je však za rozhodnutí říct „ano” velmi ráda a jejich manželství perfektně funguje.