Únava a ztráta životních funkcí: Adriana Krnáčová popsala svůj boj s rakovinou

Adriana Krnáčová v létě překvapila veřejnost, když byla několikrát spatřena s nakrátko střiženými vlasy. Ihned se začaly objevovat spekulace o jejím zdraví. Až ale téměř půl roku poté bývalá pražská primátorka přiznala, že bojuje se zákeřnou rakovinou. Dokonce přišla o jedno ňadro.

„Dozvěděla jsem se to někdy začátkem roku, možná paralelně s tím covidem. Musíte to vstřebat a začít s léčbou, která byla padesát na padesát. To si uvědomuji až teď,” nechala se Krnáčová podle webu TN.cz slyšet v pořadu Život ve hvězdách. Nic nevzdala a s rakovinou se pustila do boje.