Adriana Krnáčová: Rakovina si vybrala svou daň. Ani nedošla na toaletu!

Fotbalista Ondřej Kolář: Sbalil dceru Jaroslava Tvrdíka, už spolu dokonce bydlí!

Fotbalový brankář Slavie Praha Ondřej Kolář má novou lásku a není to nikdo jiný než dcera jeho šéfa, Jana Tvrdíková. Dvojice už dokonce má společné hnízdečko lásky! A co na to říká fotbalový boss…