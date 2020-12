Adriana Krnáčová bojuje s rakovinou: Brutální léčba a změna těla

Vyslechnout si takovou diagnózu zcela jistě ustojí jen málokdo. V onen moment prý Adrianě Krnáčové prolétl hlavou celý její život. „A pak samozřejmě důsledky. Co to může znamenat, zda je to pět minut před dvanáctou, nebo pět minut po dvanácté. Pak jsem získala všechny výsledky a konzultovala jsem to s paní profesorkou. Ona mi řekla, že ta šance tam určitě je, ale není veliká. Tak jsme se hned pustily do brutální léčby. Snažila jsem se to zvládnout,” řekla Krnáčová, co cítila, když si vyslechla, jaká nemoc ji sužuje.

Je více než jasné, že léčba rakoviny patří k těm nejnáročnějším léčbám vůbec. „Žádná legrace to není. Když do vás perou všechnu tu chemii, tak se vám úplně změní tělo. Od pokožky po zrak. Nemůžete se pomalu ani zvednout. Do toho máte různé vedlejší účinky,” popisovala Krnáčová, jak u ní probíhala léčba rakoviny.