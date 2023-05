Největší zkraty Oldřicha Kaisera: Vymlátil výlohu kavárny pouliční lampou

Zdroj: profimedia

Geniální komik, který rozesmál milióny diváků v Čechách, ale také přidělal vrásky mnoha svým blízkým. Celý život nad ním držel ochrannou ruku kamarád a kolega Jiří Lábus, se kterým tvořil legendární bavičské duo. I tak se ale Kaiser dost často utrhl a byla z toho pořádná ostuda.

Nejen milovník alkoholu, večírků a šílených nápadů, ale také skvělý herec, charismatický muž a umělec, který svým humorem baví davy, Oldřich Kaiser za svůj život udělal tolik průšvihů, že by se o nich dala napsat kniha.

Jeho bývalá manželka, herečka Naďa Konvalinková, si s ním zažila svoje, a i když se s ním rozvedla, nikdy nad ním nepřestala držet ochrannou ruku. Stejně tak i jeho přítel a kolega Jiří Lábus, ke kterému vždy neodmyslitelně patřil. I přesto, že byl pod kontrolou, se nezbednému Kaiserovi dost často podařilo zazlobit.

Pojďme se podívat na jeho největší skandály, kterými bavil v bulvárních plátcích. Začít můžeme například natáčením filmu Non plus ultras v roce 2004, kdy se lehce rozdivočelý herec pod vlivem rozhodl pobavit přihlížející diváky na ostravském stadionu a vystrčil na ně nahý zadek.

Skočil na záda policistovi a tvrdil, že je klíště

K pobavení byla i aféra, kdy se Oldřich opět sťal jak zákon káže v jednom z pražských darů a odmítal ho po zavíračce opustit. Jednomu ze strážců zákona skočil na záda a hrál si na legendární klíště, druhého prý dokonce zkopal.

Komik v devadesátých letech provozoval kavárnu se sestrou Evou Douskovou a Martinem Dejdarem. Bohužel se však dostali do finančních problémů a majitel domu je z nájmu vystěhoval. Jeho chování však Kaisera vytočilo tak, že v amoku rozbil výlohu oné kavárny pouliční lampou.

V roce 2000 se natáčelo pokračování seriálu Nemocnice na kraji města, tvůrci raději ze scénáře vyškrtli roli doktora Peterky, protože v tu dobu měl Kaiser zase jedno ze svých alkoholových období, tak se obávali, že by ji nezvládl. Kaiser ale chodil a na veřejnosti tvrdil, že roli odmítl sám. Největším trapasem pro něj následně bylo, že si televize svůj postoj rozmyslela a herec pokorně roli přijal.

Potkalo ho několik vyhazovů z pražských divadel

I přesto, že je Oldřich skvělým hercem, byl vyhozen z Vinohradského divadla. Průšvih udělal během výjezdu na zájezdní vystoupení. Ovíněného Kaisera napadlo zavolat do hotelu, kde měli být herci ubytováni a rezervaci zrušit. Chtěl, aby všichni spali v místní sokolovně. Ředitel divadla však neměl pro jeho šprým pochopení a herec skončil na dlažbě.

Ještě hůře to dopadlo v divadle Bez zábradlí, kde si sedl před představením k divákům do hlediště a ptal se jich, jestli by mu nekoupili něco k pití a sodovku tím rozhodně na mysli neměl. Ředitel Karel Heřmánek stejně jako jeho kolega z Vinohrad situaci nevydýchává, představení ruší a Kaiser dává výpověď.

Zapomenout nesmíme ani na legendární Oldovu pařbu s prostitutkami v ostravském nevěstinci, kde bavil celý podnik svým pověstným humorem. Na začátku nového tisíciletí přestal své pití Kaiser zvládat úplně a několikrát skončil na léčení. V posledních letech ho drží zkrátka manželka Dáša Vokatá.

"Už sekám latinu, dneska jsem jenom o vodě," řekl před pár týdny pro eXtra.cz při příchodu na předávání cen Český lev 2023.