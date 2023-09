Agáta Hanychová překvapuje: Měla chodit do zvláštní školy, nyní má IQ 140

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová jako dítě nebyla zrovna nejnadanější studentkou a její maminka Veronika Žilková si od školy dokonce vyslechla drsný verdikt na adresu své nejstarší dcery. Během puberty se ale vše změnilo a známá influencerka je dnes údajně dokonce členkou Mensy.

Herečka Veronika Žilková se zahájením školního roku zavzpomínala na doby, kdy její dcera Agáta Hanychová chodila na základní školu. Influencerka měla veliké problémy u učením a málem skončila ve zvláštní škole.

"Největší trápení ve škole bylo s Agátou, která byla dyslektik a dysgrafik. V té době se to ještě moc nepoznávalo, nevěnovalo se tomu, nebyly speciální třídy ani úlevy," popsala herečka. "Dneska od psychologů stačí přinést papír a už se pětka z diktátu nepočítá. A oni nám dokonce tehdy v první třídě doporučovali, abychom odešli z normální školy a šli do zvláštní," dodala Žilková s tím, že situaci nakonec vyřešil otec Agáty, Jiří Hanych.

"Díky tomu Agáta vystudovala. Má vysokou školu, a dokonce je i členkou Mensy, protože při měření IQ zjistili, že má 140," pochlubila se Žilková inteligencí Hanychové.

Vztah s Jaromírem je minulostí

Agáta Hanychová se začátkem září vyslala svého syna Kryšpína do školy a prostřední dceru Miu, kterou má z manželství s Jakubem Prachařem, odložila do školky. Trojnásobná maminka trávila prakticky celé léto s dětmi ve Španělsku a ve stories na Instagramu přiznala, že už se velice těší, až bude přes den doma jen s nejmladší Rozárkou.

Přestože si influencerka konečně odpočine od dětí, neprožívá zrovna nejšťastnější životní období. Po roce a dvou měsících se jí rozpadl vztah s Jaromírem Soukupem. O rozchodu se spekulovalo již několik týdnů a Agáta následně informaci potvrdila na sociální síti.

"Je něco, co vám jako své instarodině dlužím říct jako první. Náš vztah s Jaromírem je minulostí. Naše cesty se rozdělily a kráčíme si zase každý svou vlastní. Bolí to. Není pro mě lehké o tom mluvit, psát tyto řádky a přiznat si, že jako pár spolu nepůjdeme dál. Rozešli jsem se jako přátelé, rozumní lidé, kteří došli k závěru, že k sobě nepatří. To, na čem nám oběma nejvíc záleží je a vždycky bude naše dcera Rozárka. Beru to jako životní prohru, na které neseme vinu oba dva. Jaromíre, tobě děkuju za rok a půl krásného vztahu a za naši nádhernou dceru. Vždycky budeš součástí mého života, jen už ne jako partner, ale jako skvělý táta naší Rózy," napsala Hanychová v obsáhlém vyjádření.

Agáta Hanychová je opět sama, vztah se Soukupem je minulostí