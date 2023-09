Agáta Hanychová Jaromíra Soukupa smazala ze života: Nechce o něm ani slyšet

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová má za sebou další neúspěšný vztah, tentokrát s Jaromírem Soukupem, kterému porodila dceru Rozárku. Kvůli problémům mediálního magnáta s jeho podnikáním bylo soužití dvojice poslední dobou více než toxické. Influencerka navíc o majiteli TV Barrandov nechce ani slyšet.

Podle svědectví blízké kamarádky Agáty Hanychové, se trojnásobná maminka před Jaromírem Soukupem zcela uzavřela a snaží se tvářit, jakoby nikdy neexistoval. A to i přesto, že spolu mají malou dceru Rozárii.

"Jaromír Soukup je naprosté tabu. Odmítá se o něm s kýmkoli bavit," prozradila známá inluencerky webu Extra. "Jak ho opustila, tak to trošku rozebírala. Ale už tehdy spíš mluvila o plánech do budoucna než o něm. Přiznávala nicméně, že to byl omyl od začátku do konce, že to bylo celé špatně. Samozřejmě vyjma Rozárky, za tu je vděčná,“ doplnila žena, která si nepřála být jmenována. Aktuálně prý nechce Agáta o Jaromírovi ani slyšet.

"Dneska? Téma Soukup vůbec, ale vůbec neexistuje. Jako by nebyl. Nikomu nezakázala o tom se bavit, prostě to téma vyprchalo a nikoho z fakt kámošů a kámošek nenapadne ho jí předhazovat. Je jen ona, její svět, její děti, její kamarádi, tam Soukup nepatří," tvrdí přítelkyně, která si prý všimla, že Hanychová po rozchodu konečně trochu pookřála a z vystresované matky se opět vrací do normálu. "Všímají si toho i lidé na streamech, ale je to fakt i naživo. Strašně ožila, pookřála, vypadá super. Zbavila se nepředstavitelného stresu a ten je zlo," dodala.

Obrovské dluhy a toxický vztah

Hlavním důvodem rozpadu vztahu Agáty Hanychové a Jaromíra Soukupa byly obrovské dluhy mediálního magnáta. "On má strašně obrovské problémy s dluhy a firmami, Agáta za ním stála, křísila ho v těch nejhorších situacích, snažila se ho povzbudit, jak to šlo, ale nakonec se to bohužel změnilo tak, že jeho průšvihy ovlivňovaly každou vteřinu jejich soužití," vysvětlil výše zmíněnému webu velmi dobrý přítel influencerky.

"Bylo to nakonec tak strašně toxické prostředí, že prásknout dveřmi byla jediná záchrana. Agáta je máma tří dětí a potřebuje pro ně fungovat. Jenže za situace, kdy Jaromír hasí tolik požárů, řeší tolik věcí najednou a zcela to ovládá i jeho chování a fungování doma, kdy přicházel úplně rozmontovaný, vypsychovaný a vystíhovaný ze všech starostí v byznysu a přenášel to dál, takže tam bylo fakt dusno k nežití, by to dál nezvládla. Aby se pak třeba někde klepala, to nejde. Musela to ukončit," zastal se informátor své kamarádky.

Rozepře mezi partnery byly prý na denní pořádku. "Hádky tam probíhaly velmi často. Dva dny se vznášeli jako na obláčku a dalších pět u nich byla Itálie! Hrozně se pohádali v Marbelle. Soukup se nakonec sebral a odletěl zpátky do Prahy, Agáta tam zůstala sama s dětmi," popsal kamarád situaci, která s největší pravděpodobností vedla k definitivnímu krachu vztahu ostře sledované dvojky.