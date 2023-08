Krize u Hanychové a Soukupa? Agáta vše popírá, přesto ale přiznala pauzu

Zdroj: Profimedia

Agáta Hanychová se za velice podivných okolností vrátila z dvouměsíční dovolené ve Španělsku, kde trávila čas s dětmi a partnerem Jaromírem Soukupem. Influencerka dorazila do Prahy sama a v živém vysílání pak přiznala, že si od sebe s mediálním magnátem musí nějaký čas odpočinout. Rozchod ale trojnásobná maminka zatím rezolutně popírá.

Agáta Hanychová před pár dny přiletěla ze Španělské Marbelly, kde prožila prakticky celé letní prázdniny. Trojnásobná maminka se do Čech vrátila pouze v doprovodu svých dvou mladších dcer a asistenta Josefa Koudelky, což vzbudilo podezření, zda náhodou není vztah influencerky s partnerem Jaromírem Soukupem v krizi. To ale zatím Agáta popírá a tvrdí, že je vše zalité sluncem.

"Kdyby se chtěl někdo ptát, proč pro nás nebyl Jaromír na letišti, tak tam nebyl, protože měl v pět ráno jednání, které bylo navíc v Brně. Tohle byl důvod," vysvětlila dcera Veroniky Žilkové během živého vysílání na Instagramu. Fanynky se jí mimo jiné často dotazovaly, kde se aktuálně Jaromír Soukup nachází, na což odpovídala velice vyhýbavě a suše.

"Je doma, má hodně práce, musíme se tady všichni aklimatizovat. Jinak se samozřejmě nic neděje. Myslím, že jsme spolu teď byli až až a každý si potřebuje trošku odpočinout. Žádný rozchod ani nic podobného se nekoná," odpověděla na zvídavé otázky fanoušků. Slova o odpočinku od majitele TV Barrandov po roce vztahu ovšem rozjely další kolo spekulací.

Nic takového se nekoná

Po živém vysílání se začaly rychlostí Blesku šířit zvěsti, že se vztah Agáty Hanychové a Jaromíra Soukupa rozpadl. Na to influencerka vydala v instastories další vyjádření opět zdůraznila, že je mezi ní a jejím partnerem vše v naprostém pořádku. "Nevím, kde bulvár vzal náš rozchod, ale asi vás zarmoutím, nic takového se nekoná," napsala Agáta a dodala anglicky napsaný hashtag "rodina".

V dalších příbězích se pak chlubila oslavou, kterou uspořádala pro svého syna, "Narozeninový den pokračuje, jdeme na masáž a pak pokračujeme do herny," ozvala se Hanychová fanouškům z masážního salonu. Vzápětí ale z neustálých dotazů na rozchod sledující požádala, aby přestali kazit rodinnou párty. "Já už bych vás chtěla všechny poprosit, ať nám nekazíte narozeninová den a my jedeme po masáži do strašně drahý restaurace, kterou Kryšpín zbožňuje," zavtipkovala Agáta, která s Kryšpínem zamířila do fastfoodového řetězce se smaženým kuřetem.

"Jsem netušila, že je trestný čin, když vás vyzvedne máma a babička, kterou jste dva měsíce neviděli. Už mi fakt dejte pokoj," vzkázala na závěr trojnásobná maminka naštvaně všem pochybovačům. Kolem osmé večer Hanychová nasdílela snímek, kde oslavovala pouze se svoji matkou Veronikou Žilkovou, bratrem Vincetem, sestrou Kordulou jejím přítelem Damianem. Jaromír Soukup u rodinné večeře opět chyběl, z jakého důvodu ale nevlastnímu synovi ani nepopřál, zůstává záhadou. Nebylo by to porpvé, co influencerka tajila před veřejností rozchod. Po rozpadu manželství s Jakubem Perachařem dva roky střídala partery jak na běžícím páse a tehdy také vždy mlžila a zapírala nové milence. Necháme se tedy překvapit, jakým směrem se dramatická lovestory nakonec vyvine.

Po zamilovaných fotkách se na profilu Hanychové i Soukupa slehla zem