Zamilovaná Agáta Hanychová: Do třetice všeho dobrého? Svatbu nevylučuje!

Agáta Hanychová se s Prachařem nerozešla zrovna v dobrém, dokonce zprvu zvažovala, že mu nebude dceru Miu půjčovat, nakonec ale zvítězil rozum!

"Jsem sama z rozvedené rodiny a vím, jak to moje máma skvěle zvládla, tak mi strašně pomohla osobní zkušenost. Chápu, že pro holky je to těžké, ale na druhou stranu chlapi mají na děti stejné právo jako my," řekla výše zmíněnému webu.

I když vztahy mezi rodiči malé Miy nejsou zatím ideální, Hanychová se pochlubila, že jisté pokroky tam přeci jen jsou! "Když si předáváme dceru, normálně se spolu bavíme jako kámoši. Ptám se ho na práci, on se mě ptá na tu mou, ale že bychom šli spolu jen my dva na oběd, to vážně ještě není aktuální," popsala Agáta situaci. Jak se ale říká, čas léčí rány, a tak možná časem dosáhne Hanychová s Prachařem přátelského vztahu, jaký se jí podařilo vybudovat s otcem Kryšpína, Miroslavem Dopitou. Rozhodně to však nebude hned…