Nepoučitelná Agáta Hanychová: Osvalený fitness truhlář ? Ještě nedáno měl jinou!

Agáta Hanychová to nemá v milostném životě jednoduché, od rozpadu manželství se jí zkrátka nedaří najít pana božského, ačkoliv hledá velice intenzivně.

Ložnicí dvojnásobné maminky prošlo minulý rok hned několik mužů. Nejprve to byl sympatický Zdeněk Turek, se kterým Hanychová prožila romantickou dovolenou a pak ho poslala k vodě. Vystřídal ho kameraman Marek Niessner, ani tady ale románek nekončil happyendem.

Ačkoliv tehdy modelka tvrdila, že už nikoho nechce, po pár týdnech opět představila veřejnosti nového partnera. Tomáš Sobol dokázal to, co žádný před ním. Agáta sundala umělé vlasy, řasy a hlásala do světa, že se vrací k přirozenosti. Uběhlo ale pár týdnů a vše bylo úplně jinak.