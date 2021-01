Agáta Hanychová o rozvodu: Na psychoterapii jsem nechodila, neměla bych na to

Byť teď pociťuje životní pohodu, vždy tomu tak nebylo. Nějakou dobu si myslela, že to nezvládne a bylo to pro ni všechno velmi bolestivé. Zvládla to ale sama a psychologa nevyhledala.

„Nejsem úplně typ na to, abych chodila na psychoterapii. Nemám na to čas, a asi bych na to neměla ani peníze, takže jsem si poradila sama. Samozřejmě že takováto proměna není ze dne na den, trvalo to nějaký čas, ale přesně to nedokážu určit,“ prozrazuje Agáta Blesku.