Agáta Hanychová: Nová láska, nová image, tentokrát ale prý pomalu!

"No, tak na změnu jdeme pomalu, ale jistě. Tak za rok budu bruneta," napsala Agáta Hanychová k nejnovější fotce svých ztmavených vlasů.

Pochvaly se jí dostalo například od Evy Decastelo. "Tohle mě na tobě baví moc," napsala moderátorka.

Vedle sexy truhláře zatím Hanychová jen kvete a je do něj po uši zamilovaná. Raiter ale ještě v říjnu na svém Instagramu sdílel fotky s úplně jinou dívkou a tak je otázka, zda to bude věrný rodinný typ, jakého by si k sobě Agáta nejspíš přála. Vše ukáží příští týdny…