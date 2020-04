Agáta Prachařová tvrdí: Koronavirus jsem měla už v lednu!

Pokud by skutečně Prachařová prodělala koronavirus, znamenalo by to pro ni zcela omezit kontakt se svou babičkou, která žije aktuálně v domově s pečovatelskou službou, už za pár dní by se měla vrátit do domácí péče!

Kvůli péči o pětadevadesátiletou maminku se nedávno vrátila do Čech Veronika Žilková z Izraele. Ani s ní by se ale Agáta nemoha vídat! Její maminka, i babička jsou již v ohrožené věkové kategorii pacientů!

Zatím se Prachařová testovat nenechala, minimálně kvůli starším příbuzným by ale nejspíš měla zvážit, zda se nevydat na odběrná místa! Žilková je ale zatím v karanténě, a tak má Agáta ještě čas, si test rozmyslet…