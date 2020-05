Agáta Prachařová a její nový milenec: Dvakrát rozvedený záletník! Bude miminko?

Prachařová se pustila do nového vztahu doslova po hlavě a věří, že právě Niessner je onen princ na bílém koni, na kterého roky čekala.

Jenže, osvalený kameraman zrovna není příkladem vzorného otce a manžela! Jak si jinak si vysvětlit, že mu není ani pětatřicet, je dvakrát rozvedený, a s dvěma manželkami má dva syny!

Podařilo se nám spojit se známým Niessnera, který nám potvrdil naše domněnky! "Mára je hodnej kluk, s ženskýma to ale má trochu komplikovaný. Nechci říkat, že by byl nějaký záletník, ale nechá se snadno zlákat jinde," překvapil náš zdroj! Že by do třetice zplodil potomka s Prachařovou a zase vzal kramle?