Prachařová po rozchodu s Turkem pláchla do Izraele. Chce zpátky sexy surfaře?

Agáta Prachařová to má se vztahy jako na houpačce. Nejprve se po rozchodu s Jakubem Prachařem tváří, že už si nikdy nikoho nenajde a následně se šíleně zamiluje do realitního makléře Zdeňka Turka. Jak to ale rychle začalo, tak to rychle skončilo a modelka, tentokrát sama bez dětí, prchla do slunné Izraele. Bydlí tam její maminka Veronika Žilková, která ale důvodem návštěvy nebyla.