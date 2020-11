Agáta Hanychová opět sama! Ihned se vrátila k umělé kráse!

Agáta Hanychová neprožila zrovna nejlepší rok, alespoň co se milostného života týká! Po rozchodu se manželem Jakubem Prachařem se bývalá modelka snažila najít lásku, příliš se jí to ale nedařilo.

Nejprve prožila tříměsíční románek s makléřem Zdeňkem Turkem, vztah se ale rozpadl prakticky pár dní po návratu ze společné exotické dovolené.

Pak našla bývalá modelka útěchu u kameramana Marka Niessnera, a první týdny to opět vypadalo nadějně, bohužel však vzplanutí této dvojky zhaslo stejně rychle, jako zažehlo! Dlouho ale Hanychová nezůstala, potkala do třetice filmového producenta Tomáše, o kterém s jistotou tvrdila, že je to konečně ten pravý. Uběhl krátký čas a dnes je zase vše úplně jinak!