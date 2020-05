Prachařová se rozešla s potetovaným krasavcem. Kdo bude další?

Agáta není, pravda, žádná světice, ale Marek Niessner toho za sebou má ještě víc. Modelku momentálně čeká rozvod s Jakubem Prachařem. Niessner jí může dost dobře radit, jelikož má za sebou rozvody už celkem dva. Pár se dal dohromady jen tři měsíce zpátky a vypadalo to na lásku jako trám.

Jenže tak to u Agáty vypadá pokaždé. S Markem to bylo lehce jiné v tom, že si spolu dokonce založili instagramový profil, kde svým fanouškům ukazovali, jak moc se milují a co všechno dělají ve volném čase.„Může fungovat holka, která má 2 děti a 2 tatínky s klukem, který má 2 děti a 2 maminky?“ tázala se na něm.