Agáta Prachařová: Karanténu sama netráví, po Turkovi nový milenec?

Agáta Prachařová se vloni snažila ze všech sil slepit manželství s Jakubem Prachařem. To se jí ale nakonec nepodařilo a herec nakonec odešel přímo do nového vztahu s modelkou Denisou Dvořákovou!

Odchod manžela nebyl pro Agátu zrovna jednoduchý, nakonec ale jako vždy situaci zvládla. Sama samozřejmě dlouho nebyla, krátce po rozchodu se po jejím boku začal objevovat makléř Zdeněk Turek a vše vypadalo na velikou lásku!

Zamilovaná dvojice spolu dokonce odjela na romantickou dovolenou do Thajska, po příjezdu do Prahy ale dostal Turek studenou sprchu v podobě rozchodu! Prachařová tvrdila, že jsou stále přátelé, ale ve vztahu dál pokračovat nebudou. Uplynulo ale pár týdnů, a vypadá to, že místo ex milence, už má místo v srdci přelétavé modelky opět nový muž!