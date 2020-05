Vydělává raketu a muži po ní šílí: Přesto má Prachařová jeden nesplněný sen

„Nabídek dostávám opravdu hodně, takže si z nich mohu vybírat jen to, co je mi příjemné a co si sama vyzkouším. Nechci propagovat něco, o čem nic nevím,“ přiznává Agáta. Ta si je moc dobře vědoma svého vlivu a netají, že se tím uživit dá.

Místo sledování televize má prostě Agáta v ruce telefon. „Baví mě komunikovat s mými followery, často s nimi řeším tak intimní věci, že si někdy připadám jako psycholog a sexuolog v jednom. Že trpím mírnou závislostí je jasné, naštěstí nemám ale díky dětem na celodenní surfování čas. Mobil beru do ruky spíš až večer, kdy se snažím svým fanouškům právě odpovídat na jejich dotazy.“