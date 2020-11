Bitva hereček! Alena Doláková a Eva Burešová se do sebe pustily kvůli rasismu!

Eva Burešová se nedávno vyjádřila k přehnaně korektní atmosféře, která panovala během natáčení poslední řady show Tvoje tvář má známý hlas.

"V show Tvoje tvář má známý hlas napodobujeme různé zpěváky, čímž jim vzdáváme čest a úctu. Vždy se každý z nás těšil na to, až si zvolíme nějakého umělce, třeba Arethu Franklin. Já byla šťastná za Beyoncé. Je logické, že když se budu měnit, tak i barvu kůže. Teď se to tak změnilo, že to máme zakázané. Když vystupuje Aretha Franklin nebo jakákoliv černoška, barvu kůže neměníme. To mi přijde jako zesměšňování. Mám pocit, že bílá rasa začíná být utlačovaná. Cokoliv řekneme, musíme se obhajovat a omlouvat se. To je jeden z důvodů, proč jsem přestala poslouchat Beyoncé. Byla to moje modla a idol, teď je každá její píseň: my jsme nejlepší, my černoši jsme nejlepší, ty na nás nemáš, já mám tenhle zadek, tyhle vlasy… Přišlo mi, že nejsem hodna její hudby," nechala se nedávno slyšet Eva Burešová.

Na slova známé herečky však reagovala Alena Doláková, která si se svou kolegyní vůbec nebrala servítky!