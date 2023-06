Luxusní svatba Aleny Šeredové: Soukromé sídlo, několik šatů a mejdan do rána

Zdroj: Profimedia

Alena Šeredová se vdala ve velkém stylu. Její druhá svatba byla přehlídkou luxusu. Svatebčané se bavili společně s Alenou a jejím manželem Alessandrem celý víkend.

Svatební radovánky začaly už v pátek. Hosté z celého světa dorazili na Sicílii a odstartovali oslavu lásky předsvatebním večírkem. Vydatnou tancovačku si užil i tatínek nevěsty Šereda.

Svatební víkend

Po pátečním večírku přišel na řadu oficiální obřad, který přoběhl na radnici v Notu. Na závěr celého ceremoniálu odjeli manželé z radnice vozem značky Fiat. Toto gesto bylo více než symbolické díky tomu, že je Alessandro dědicem této automobilky. Po oficialitách se šťastní novomanželé vydali do luxusního venkovského sídla, kde přišla na řadu další romantika. Svůj sňatek potvrdili ještě jednou obřadem v rozhlehlé zahradě. Romantické náladě a celkové pohodě přispěl saxofonista, který se po celém sídle pohyboval a bavil hosty svými tóny. O rodinu a přátelé bylo královsky postaráno. Alena nic nepodcenila. Mimo bohatý raut se dočkali svatebčané i překvapení v podobě dárečku.

Po západu slunce začala opravdová divočina. Taneční parket se rozsvítil všemi barvami a hosté v čele s nevěstou řádili až do ranních hodin. Mnozí tak z večírku odjeli přímo na letiště.

Svatba jako módní přehlídka

To, že je Alena Šeredová bývalou královnou přehlídkových mol, dokázala i na své svatbě. Všechny její svatební looky byly jak vystřižené z módního magazínu. Na oficiální obřad na radnici zvolila Alena šaty s odvážným dekoltem a pekelně vysokým rozparkem, který odhaloval její dlouhé nohy. Ze sexy looku následně vklouzla do romantickým květinových šatů se spadlými rameny. Celé vizáži dominoval jemný účes, který jí vytvořil známý český kadeřník Marty. Ten na svém Instagramu nechal nahlédnout do nevěstiných příprav a prozradil tak, že modelčiny vlasy obohatil o příčesek.

Na krájení dortu už byla nevěsta opět v jiné róbě. Zvolila bělostříbrné šaty s výstřihem a nabíráním pod prsy. Nepřehlédnutelná róba sahala až na zem. Po všech oficialitách se trojnásobná maminka naposledy převlékla. Tentokrát ovšem do pořádně rebelského stylu. Nebezpečně krátké mini šaty s detaily připomínající pštrosí peří umožnily Aleně řádit na tanečním parketu jako zamlada. Celkový look podrthl vysoký culík, který jí dodal pocit naprosté svobody pohybu při tanci.