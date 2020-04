Aleš Háma v slzách! Náhle mu zemřela milovaná maminka!

Z bolesti ze ztráty milované maminky se Aleš Háma vypsal na Instagramu, kde vytvořil skutečně dojemný vzkaz.

"Tak jsme ji dneska vyprovodili na poslední cestu. Moje maminka zemřela náhle a nečekaně 30. března… Dala nám s mým bráchou Tomášem, všem vnoučatům, manželovi Wolfovi, tisícům studentů a žáků, který za svůj život učila, kamarádům a kolegům obrovský množství lásky, muziky, radosti, rad a zkušeností. Vždycky nás učila pokoře, velkorysosti, spravedlnosti, zodpovědnosti a úctě k životu, lidem i přírodě a nikdy při tom nezapomínala na nadhled a legraci… Dala nám fůru písní, a foukala nám i světu do plachet, když bylo zlé bezvětří… Dneska foukáme my, aby Tvoje duše v klidu odletěla k nebi… Leť klidná a smířená , necháváš nás tady v nesmírným smutku z tvyho odchodu, ale věz, že tu zůstávají dva slušně vychovaný kluci, který to co ty si dala Ty nám, budou dávat svým dětem i všem ostatním dál.. Děkujeme za všechno mami, babi, manželko, účo, profesorko, vodačko, sbormistryně, paní a velkorysá dámo… O tátu se postaráme… Dáša forever!!!" nešetřil chválou své maminky.

V komentářích po příspěvkem ihned začali přibývat kondolence a to převážně od studentů, kterým Hámová jako učitelka velmi přirostla k srdci!