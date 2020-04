Aleš Háma se ostře opřel do nezodpovědných spoluobčanů! Pijou a hulej u hospod!

"PROSÍM noste roušky a buďte doma, když to ještě vydržíme tak to dáme už na furt!!! Takhle se v tom budeme matlat ještě dlouho, jasně že bych si taky dal točený na zahrádce, ale ještě to prostě nejde… Užijte klidný Velikonoce a buďte zodpovědný, když budete venku, tak mějte roušky a když budete na louce, nebo sami široko daleko, tak si ji sundejte a na chvíli si zkuste, jaký to bude potom, co tu svini porazíme," apeluje Háma na zodpovědnost občanů!

"Jděte se projít, tam kde je nejmíň lidí a mějte roušku, pak buďte doma, dejte si třeba dobře ošetřenou Plzničku, i lahvová se dá hodně přiblížit k čepovaný! Jen chladit láhev i půllitr a nalévat po skle a je to. Když to dáme teď doma, o to dřív si dáme dobrý čepovaný v hospodě." uzavírá moderátor.



I my Vás proto žádáme, vydržte ještě chvilku doma!