Vyjádření skupiny Ztohoven ke kauze Mynář: Alex podle nich hraje tragickou roli

Zdroj: Profimedia

Moderátorka Alex Mynářová to v dobách, kdy byl její manžel Vratislav Mynář kancléřem exprezidenta Miloše Zemana, neměla jednoduché. Jako jednu z největších životních zkoušek považuje dvojnásobná maminka projekt umělecké skupiny Ztohoven, kterým se podařilo nabourat do jejich bezpečnostního systému. Kontaktovali jsme tiskového mluvčí Petra Žílku, aby se nám k aktivitám Ztohoven vyjádřil.

Manželka Vratislava Mynáře, bývalého kancléře exprezidenta České republiky Miloše Zemana, si za deset let společného života musela zvyknout na ztrátu soukromí. Na jednu věc ale dvojnásobná maminka vzpomíná velice nerada a to když si její rodinu vzala pod drobnohled aktivistická skupina Ztohoven, která poukazovala na nekalé aktivity její manžela.

"Člověk vždycky, když opouští dům, tak ho zakóduje a má pocit, že je jeho dům v bezpečí, a pak se najednou podívá na fotky, zejména našich dětí, které jsou pořízeny zevnitř domu, tak je to nepříjemné," svěřila se moderátorka v pořadu Extra Host. "Nějakou dobu, když jsem přijížděla domů, nebo jsem byla doma, tak jsem měla pocit, že mám někoho neustále za zády, že se na mě pořád někdo dívá. Opravdu brutální narušení soukromí nejen mého a mého manžela, ale zejména našich nezletilých dětí," dodala Alex Mynářová s tím, že policie tehdy věc nijak nevyšetřovala.

"Asi je to ale v pořádku, policie to neřeší, takže je to asi něco zcela normálního v současné době, nevím. Já to za normální nepovažuji. Pro mě je to opravdu trestuhodné. Členové skupiny Ztohoven nám hackli bezpečnostní kamery, ze kterých pořídili fotografie, a pak plánovali, že se nám vloupají do domu, nechají tam červené trenky a budou to nazývat uměleckým projektem, což není umělecký projekt, ale trestný čin, Pak nám prý pravidelně vyváželi odpadky, popelnici a zkoumali její obsah," postěžovala si. Jak ale aktivitu Ztohoven obhajuje její tiskový mluvčí?

Alex v tomto hraje tragickou roli oportunistky

Podle Petra Žílky chtěla skupina Ztohoven hlavně upozornit na to, jak je jednoduché zneužít jakékoliv bezpečnostní zařízení a rozhodně nešlo o osobní útok na Alex Mynářovou.

"Zveřejnění článku dalo veřejnosti obrázek o úrovni zabezpečení domácnosti a nejbližšího okolí jednoho z nejvyšších úředníků v zemi. To jsou pro útočníky velmi lákavé a jak se ukázalo i snadno zneužitelné vstupní body pro útoky s dopadem na celou zemi," sdělil nám mluvčí Ztohoven.

"Alex v tomto hraje tragickou roli oportunistky, která je součástí úředníkovy největší zranitelnosti - jeho soukromého života. Jinak nás ale Alex nezajímá," uzavřel Žílka.

Skupina Ztohoven se od osobního útoku na Mynářovou distancuje