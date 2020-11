Co se stalo? Královna Alžběta II. se poprvé objevila na veřenosti s rouškou

Po celou dobu trvání pandemie se britská královna Alžběta II. objevovala na veřejnosti bez zakrytých dýchacích cest. Teď vůbec poprvé vyšla ven s rouškou. Upozornila na to agentura AP.

Roušky patří k hlavním zbraním proti šíření koronaviru. Přesto nebyla od začátku vypuknutí pandemie britská královna Alžběta II. nikdy se zakrytými dýchacími cestami spatřena. Výjimku udělala až nyní. Vzala si ji při krátké soukromé bohoslužbě ve Westminsterském opatství u příležitosti stého výročí pohřbu neznámého vojína z první světové války. Informoval o tom web iDNES.

Hrob Neznámého vojína je památkou všech, kteří zemřeli v první světové válce a místo jejich úmrtí či uložení ostatků není známé.

Opatření proti šíření koronaviru

Za rouškou podle všeho stojí tamní opatření, dle kterých je nutné mít zakrytá ústa a nos v určitých vnitřních prostorách, jako jsou veřejná doprava, obchody a bohoslužby. Vláda rovněž občanům doporučila, aby nosili roušky i na místech, na kterých není možné dodržovat doporučenou vzdálenost.

V nedávné době se královna objevila po boku prince Williama, když spolu navštívili armádní výzkumné centrum, které se před dvěma lety podílelo na šetření kauzy novičoku. Na akci se objevila bez roušky a vysloužila si za to vlnu kritiky.

Královna Alžběta II. se na veřejnosti objevila také v půlce července, kdy pasovala stoletého veterána Toma Moorea na rytíře. ten v době pandemie na pomoc britskému zdravotníctví vybral v přepočtu zhruba miliardu korun.

Útěk z Londýna

S ohledem na královnin pokročilý věk je více než jasné, že spadá do nejohroženější skupiny lidí, kterým může nákaza virem způsobit obrovské kompikace. Právě proto Alžběta II. v březnu opustila Buckinghamský palác a zamířila do izolace na hrad Windsor. V létě se pak společně s manželem přesunuli do Skotska na hrad Balmoral a následně na panství Sandringham.

Každoroční slavnostní přehlídka, která se koná k oslavě Alžbětiných narozenin, byla kvůli současné situaci také zrušena. nahradila ji komorní ceremonie na Windsoru.