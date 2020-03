Amanda Bynes dítě nezvládne: Narkomanka zbavená svéprávnosti má jedinou naději

Za show dokonce obdržela Kid's Choice Awards za oblíbenou televizní herečku. Znát ji můžete z mnoha filmů pro puberťáky. Proslavila se jako Holly Tyler v seriálu What I Like About You. Českým divákům se dostala do povědomí rolí Daphne Reynolds v komedii Co ta holka chce.

V roce 2012 už začaly její problémy se zákonem a o rok později byla zadržena za držení marihuany. Nařízení povinné léčby na sebe nenechalo dlouho čekat. Od té doby je pod dohledem odborníků. Informace přinesl Daily Mail.