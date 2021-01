André Reinders: Za rozchod prý může třetí osoba. Mašlíková se ostře ohradila!

Hana Mašlíková a její manžel André Reinders řešili první vážnou krizi ve vztahu již v loňském roce. Tehdy modelka veřejně rozhlásila, že zápasník navštěvuje ve volném čase striptýzové kluby.

"Vždycky jsem odsuzovala ženatého nebo zadaného chlapa, který šel do strip baru. Každý má na to svůj názor, pro mě je to ukázka absolutní neúcty k ženě! Celých šest let jsem měla jediné přání, aby tam nikdy nešel můj muž, celých šest let mi říkal, že to vnímá stejně. Bohužel některá přání jsou nadlidský úkol. Proto přestaňte snít o princi a raději přijměte realitu a život, jaký je," postěžovala si v létě Mašlíková na Instagramu a vypadalo to, že vztah s Reindersem je u konce.

Poté ale přišlo nečekané usmíření a partneři se ještě nějaký čas pokoušeli o společné žití, nakonec ale šli definitivně od sebe. A dle Reinderse v tom má prsty nový objev jeho ženy.