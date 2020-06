Láska? Lambora prozradil, co chce od vztahu... Bezděková dělá tajnosti!

Jestli něco Andrea Bezděková opravdu umí, je to svádět muže. Její život totiž připomíná telenovelu. Odpovídá tomu i typ mužů, co si modelka vybírá. Z fleku by v kdejakém cajdáku všichni mohli hrát. Jsou hezcí, urostlí a ženy po nich šílí.

Oni zase pro změnu šílí po Bezděkové. Ta měla v minulosti poměr třeba s Miroslavem Dubovickým, tedy modelem, který je v současné době s Veronikou Kopřivovou. Teplická podnikatelka se s ním dala dohromady poté, co opustila Jaromíra Jágra.