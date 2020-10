Andrea Pomeje i její přítel prodělali covid. Nemoc tajili dva měsíce!

Andrea Pomeje se rozhodla o koronaviru a jeho průběhu promluvit pro deník Extra.cz!

"Koronavirem jsme si s Péťou prošli. Neměla jsem potřebu to nikde sama od sebe říkat nebo psát, ale když se ptáte napřímo… Měli jsme to úplně v klidu. Péťa je silný astmatik, odmalička má strašné problémy s dýcháním, ale neměl ani horečku. Jen si pár dní zakašlal, ztratil čich a chuť a byl unavený, to bylo všechno. Já měla dva dny horečku, kolem osmatřicítek, bolely mě klouby, proležela jsem to. U mě se to projevilo jako klasická chřipečka," prozradila.

Zároveň ale Pomeje dodala, že jí vadí sorta lidí, která se nemocí chlubí na sociálních sítích, a proto sama informaci tajila!

"V žádném případě tím ale nechci jakkoli snižovat vážnost zdravotního stavu kohokoli, vím, že koronavirus může mít i těžký průběh. U nás naštěstí nebyl. Docela mě ale vytáčí, jak všichni jako by na nakažení čekali, aby o tom mohli psát sáhodlouhé statusy," tvrdí naštvaná vdova, které prý mimo jiné vadí i dělení národa do dvou skupin!