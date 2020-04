Musí k psychologovi! Andreu Pomeje ničí karanténa, bojí se, že přijde o přítele

„Jak Jirka všechno přehrával a zveličoval, tak jsem kolikrát nevěděla, kde je pravda a co mu věřit. A to ve mně zůstalo. Péťa je na mě tak hodný a ve mně občas zahlodá červík, co když to není pravda, a to je to, čeho se chci zbavit, toho, že si nevěřím,“ podotkla Andrea.

Důkazem toho, že to s Petrem Andrea myslí vážně je i to, že si společně staví domek za Prahou, kde budou i s Aničkou a psem bydlet. Její Instagram je plný záběrů ze stavby. I když teď, v době karantény, řemeslníci příliš nefungují, Andrea se nemusí bát. Petr všechno zastane.