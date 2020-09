Andrea Pomeje o partnerovi: V jaké chvíli poznala, že je ten pravý?

Vztah s Jiřím Pomeje se hroutil a Andrea potřebovala oporu. Našla ji ve svalnatém klempíři Petru Plačkovi. Věděla ale už na začátku, že je to její pan božský? „To asi ne v tu dobu, to tak nikdy nebejvá. Zrovna v tu dobu, kdy jsme se seznámili, to nebylo úplně jednoduché období,“ svěřila se Andrea Šípu.

„Najevo to vyšlo až těma zkouškama, co jsme měli,“ pokračuje. Po letech s Jiřím byla poznamená a nedůvěřivá. Zpočátku nevěděla, zda do toho má vůbec jít. Dost možná proto prvnímu rande předcházely textové zprávy.