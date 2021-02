Andrea Pomeje promluvila o umírání: Jak sdělila Aničce, že tatínek už není?

„Četla jsem si názory odborníků a dětských psychologů a souhlasila s nimi v tom, že se hlavně dětem nemá lhát! Oni totiž smrt berou jako informaci,“ konstatuje Andrea, která musela před dcerou s pravdou ven. Snažila se o to jistě velmi šetrně.

„Představila jsem si, co bych asi cítila, kdyby mi teď postupně zemřeli moji blízký (vím, zní to strašně, ale bylo to hodně silné prozření),“ tvrdí Andrea, jenž musí mít velmi silnou psychiku. Každý by se asi v jejím případě už párkrát zhroutil.