Trápení nebere konce, Andrea Verešová řeší další útok. Objevilo se druhé video!

Zatímco v prvním videu, které vypustil neznámý škůdce, šlo o divoký sex, druhý snímek je zaměřen pouze na samotnou Andreu Verešovou.

Modelku, nejspíš opět počítačově vytvořenou, natáčí jakási žena. V záběrěch se opět objeví počítačově upravený manžel Daniel Volopich a počítačově upravaná Verešová, která zase vypadá až nečekaně skutečně, předvádí zcela nahá taneček, za který by se nemusela stydět ani profesionální striptérka. Záběry jsou znovu neuvěřitelně věrohodné a je vidět, že tvůrce si s nimi skutečně vyhrál a zřejmě by díky svým schopnostem mohl snadno okamžitě nastoupit k trikařům do Hollywoodu.

Kolik videí ještě pachatel ještě zveřejní, nebo má v plánu vytvořit? Tahle otázka nejspíš dvojnásobné mamince nedá poslední dny spát. Nezbývá než vyčkat, jak se bude kauza dál vyvíjet. Šíp ji pro vás bude nadále sledovat.