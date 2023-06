Životní zkoušky Andrey Verešové: Pornoskandál i profil na zvláštní seznamce

Zdroj: Profimedia

Andrea Verešová je velmi úspěšná modelka, která je právě pro své krásné tělo často vyhledávána prodejci spodního prádla či plavek. Na jejích tvarech totiž vypadají právě tyto kousky skvěle. Po tolika foceních tak Andrea bere nahotu úplně jinak. Ne každému se to ale líbí a nebojí se to dát modelce najevo.

Modelka Andrea Verešová se pyšní dokonalou postavou, kterou ráda ukazuje jak v nádherných šatech, tak i v titěrných plavkách anebo spodním prádle. Přesto ale její snímky, jež postuje na sociálních sítích, nepůsobí lacině a kráska sklízí mnoho slov chvály. Je ale pravdou, že z jedné její spolupráce, ve které modelka právě spodní prádlo propagovala, její obdivovatelé úplně nadšení nebyli. Tehdy totiž Verešová skrze průsvitnou látku ukázala holý klín. A to už bylo podle mnohých přes čáru.

„Jsem modelka a od vítězství v Elite Model Look jsem si zvykla předvádět a fotit nejen v prádle, ale dokonce i nahá. Naučila jsem se být profesionální, nestydět se za svoje tělo, a pokud se jedná o vkusné, decentní a umělecké snímky, ráda je nafotím a prezentuji. Zajímavé je, že když natáčí herečka, to vás neirituje. Ubohé pokrytectví,“ vyjádřila se na sociálních sítích a reagovala tak hejty, které se pod fotkami vyskytovaly.

Modelka několikrát řešila uniklé intimní fotky i videa

Andrea je na řešení podobných problémů už ale zvyklá, několikrát se totiž na veřejnost dostaly pikanterie z jejího soukromého života. Poprvé se psal rok 2003, když se mladičká Andrea Verešová objevila na amerických webových stránkách určených pro bohaté muže, kteří hledají povyražení. Tehdy měla být její taxa 2000 dolarů za hodinu.

„Dva tisíce dolarů za hodinu? To si děláte srandu! To mě opravdu mohli ohodnotit na víc. O tomto všem slyším poprvé v životě a celkem mě to pobavilo,” řekla tenkrát se smíchem Verešová Blesku.

O rok později už se tak nesmála, a to, když na veřejnost unikly její odvážné fotky, které prý byly určeny do partnerova soukromého alba. Tenkrát ji zradil fotograf a snažil se ji dokonce vydírat, aby od něj snímky vykoupila. Verešová však na hru nepřistoupila, a tak fotky spatřily světlo světa.

Za dopadení autora údajné video montáže nabídla tučnou odměnu

Největší šok si však Andrea s manželem prožili o Vánocích roku 2020, kdy se na internetu objevilo video dvojice oddávající se milostnému aktu. A ona dvojice se nesmírně podobala právě na Verešovou a jejího manžela. Modelka tvrdila, že šlo o podvrh a na videu ona a její manžel rozhodně nevystupují. Pak se rozhodli podat trestní oznámení a nabídli 50 tisíc eur tomu, kdo je dovede k dopadení autora takzvaného „deepfake videa”.

Následně se na nějaký čas stáhla modelka do ústraní a čekala, až kauza vyšumí. Teď už je ale zase zpět a ve velkém řádí na sociálních sítích a opět provokuje odvážnými fotkami ve spodním prádle a plavkách.