Andrea Verešová a šokující video: Nečekaný krok v kauze s pornem! Co se stalo?

Video s velice explicitními záběry divokého sexu mezi Andreou Verešovou a jejím manželem Danielem Volopichem zveřejnil jako první na svém webu slovenský deník Plus jeden deň. Krátce nato bylo ale z webu staženo, to už však žila nahrávka vlastním životem. I přes to, že modelka tvrdí, že jde o tzv. fake video, tedy upravené záběry, na kterých ve skutečnosti modelka s manželem byli takříkajíc doretušováni.

Zděšená modelka pak na svém Instagramu poprosila své sledující o pomoc! "S politováním musím konstatovat, že se objevilo fake video, které má za cíl poškodit a zdiskreditovat mě a mého manžela. Rozhodli jsme se proto podat trestní oznámení a zároveň požádat veřejnost o pomoc při hledání autora a šiřitele této nechutné videomontáže," popřela Verešová pravost videa a nabídla za dopadení pachatele neuvěřitelných 50.000 Euro (1,3 milionů korun)!

"Ptám se jenom, co jsme komu udělali a proč s tím někdo vyšel zrovna na Vánoce a hodně tlačil na všechna média, aby to uveřejnila. Někdo vytvořil fake video a snažil se ho prodat. Už jsme něco zjistili, ale najít skutečný zdroj autora je hodně těžké… Nejhorší je, že všichni věří, nebo dokonce chtějí věřit, že jsem to já, a je velice složité to vyvrátit," řekla před pár dny Super.cz zoufalá modelka. Pak ale žádost nečekaně stáhla!