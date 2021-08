Kupuje si Andrej Babiš voliče? Po rouškovném přišly odměny za očkování

Když vláda Andreje Babiše na konci loňského roku schválila takzvané rouškovné, opozice tento krok označila za uplácení voličů. A obdobně lidé vidí i odměny pro očkované občany. Těm totiž Babiš nově nabízí možnost vyhrát iPhone, tenisky i počítačové hry. Zároveň by jim rád dal za vakcinaci dva dny volna.

V České republice je momentálně téměř 5 milionů lidí, kteří již mají ukončené očkování proti koronaviru. Byť se na první pohled může zdát, že je o vakcíny obrovský zájem, není tomu tak. Mnoho lidí totiž očkovacím látkám stále nevěří anebo se zkrátka očkovat nechtějí. Aby stát zvýšil zájem občanů o vakcinaci, začal společně s ní nabízet možnost vyhrát zajímavé ceny. A nejen to.

iPhone, boty i počítačové hry

Se spuštěním očkovacích center, do kterých lze přijít bez registrace, stát prostřednictvím výherních cen cílil hlavně na mladé lidi. „Víme, že největší problém, kde je nejmenší proočkovanost, je mladší generace, jsou to lidé od 16 do 30 let. Volba výher je tak cílená na tuto generaci, ale samozřejmě může přijít kdokoliv,” vysvětloval podle Blesku ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Z očkovaných, kteří dostali vakcínu právě v centrech bez registrace, se jednou týdně losuje výherce telefonu iPhone 12 a jednou denně výherce bot značky Converse a poukazu na herní platformu Steam.

Snaha zalíbit se voličům?

Někteří lidé tento krok vlády odsoudili a považují jej jako prostředek k získání voličů. S iPhony a teniskami to však nekončí. Nově by totiž Andrej Babiš chtěl dát očkovaným dva dny pracovního volna. „Myslíme, že u některých očkování mělo nějaký dopad, měli teplotu, necítili se dobře. Lidé si to zaslouží. Podstata je, že v tom vidíme motivaci,” řekl k návrhu Babiš podle webu iDNES.

Právník Tomáš Sokol nejnovější nápad Andreje Babiše rovněž úplně neschvaluje. „Pokud jsou lidé, kteří nemohou být očkováni, tak se samozřejmě mohou domáhat toho, že je to diskriminace. Ale ti, kteří mohou očkování podstoupit, si asi nebudou moc stěžovat. Je to spíše politická záležitost,” komentoval dění.

Stejně jako v případě rouškovného, i nyní se mnozí domnívají, že si podobnými kroku Babišova vláda kupuje voliče. Ostatně právě v případě rouškovného, které mezi lidmi získalo označení „babišovné”, jistě udělalo mnohým voličům z řad seniorů radost.

Andrej Babiš je mezi většinou seniorů oblíbený: