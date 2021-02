Andrej Hryc a jeho poslední okamžiky: Jak je popsala dcera Wanda?

Ačkoliv neměl Andrej Hryc se svou sestrou dobré vztahy a dokonce spolu několik let vůbec nekomunikovali, když šlo do tuhého, rozhodla se mu pomoci.

Darováním kostní dřeně nejspíš bratrovi prodloužila život, nemoc se ale začala na podzim opět ozývat v plné síle. "Je to nejhorší možná diagnóza, která se nedá vyléčit. Kdyby na to někdo vymyslel lék, dostane Nobelovu cenu. Pacientovi se dá jedině ulehčit přechod do té další dimenze," řekl Hryc v jednom ze svých posledních rozhovorů v Rádiu Slovensko v pořadu Opři se o mě.

Kvůli nemoci herec výrazně zhubl a měl problémy se zrakem. "Prožil jsem nádherný život, dělal jsem práci, kterou jsem měl velmi rád. Vychoval jsem dvě nádherné děti, procestoval celý svět," bilancoval herec a nejspíš už tušil, že svůj boj s leukémií prohrává.

Zpráva o smrti Andreje Hryce velice zasáhla jeho kolegy i přátelé, nejvíce je však zarmoucená jeho dcera Wanda, která dojemně popsala poslední chvilky s milovaným tatínkem.