Aneta Langerová: K narozeninám si nadělila úžasný dárek! O co šlo?

Nová deska Anety Langerové nese název Dvě Slunce a zpěvačka nic nepodcenila. Do videoklipu ke stejnojmennému singlu si vybrala herečku Annu Fialovou a v singlu Bílý den se zase představil herec Miloslav Mejzlík!

"Zdeněk Suchý při poslechu desky pochopil, že jde o nějaký vnitřní prostor, výchozí bod, ze které my všichni jako lidé vycházíme. V tom vnitřním prostoru se každý musí upevnit, aby byl schopen vyjít ven. V klipech jsou starší muž a mladá žena a každý si v nicotě hledá to, co je pro něj důležité. Líbilo se mi, že režisér nevnucuje lidem nějaký názor, ale nechává je, aby se v klipech našli svoje témata," okomentovala zpěvačka svou novou tvorbu.

Přejeme hvězdě Superstar mnoho úspěchů do budoucna a ať se nová deska fanouškům líbí!