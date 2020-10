Je to tady: Angelina Jolie a Brad Pitt jdou před soud. Co bude s dětmi?

Když se před čtyřmi lety objevily zprávy o rozvodu slavného hollywoodského páru, zpočátku jim nikdo nevěřil. Postupem času začaly na veřejnost r’prosakovat informace z jejich soukromí, na základě kterých bylo jasné, že dvojice přece jen své odloučení myslí vážně.

Brad i Angelina se hned na začátku nechali slyšet, že chtějí, aby vše proběhlo v naprostém poklidu a aby z jejich rozvodu vyšly jejich děti s co nejmenší újmou. Jestli se to podaří, je otázkou času. Magazín ET Online zjistil, že bude bude Brad Pitt u soudu snažit o získání klasické střídavé péče. Pro děti je podle něj důležité, aby trávili stejný čas s otcem i matkou. Angelina sice chce být spravedlivá, ale má jisté podmínky.