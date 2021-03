10 let od nálezu ostatků Aničky Janatkové: Byl skutečným pachatelem Otakar T.?

Zdroj: profimedia.cz

Je to již více než 10 let, co se teprve devítiletá Anička Janatková vracela ze školy domů a záhadně zmizela. Celé Česko po dívence pátralo dlouhých pět měsíců. 16. března 2011 pak byly objeveny její ostatky. Policií zadržený podezřelý Otakar T. krátce na to spáchal sebevraždu. K vraždě se však nikdy nepřiznal. Byl tedy vůbec jejím skutečným pachatelem?