Slováčková má za sebou poslední chemoterapii, po karanténě ji čeká operace

„Teď se Země zpomalila a má čas se nadechnout. Co kdyby to tak nebylo a přišlo místo toho něco 3x tak horšího? Modlím se, aby to co nejdříve odeznělo a byli jsme všichni brzy v pořádku. Důležité je, nepropadat za žádných okolností strachu a panice,“ povzbuzuje veřejnost.

„V podstatě opakuji stejnou větu, jakou jsem odpovídala na otázky kolem rakoviny. Strach je mocná věc a nesmíme mu dovolit zatemnit nám mysl. Zároveň ale doufám v to, že si lidé odnesou nějaké ponaučení nebo si ujasní hodnoty,“ přemýšlí Anička.