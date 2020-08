Anička Slováčková zažívá těžké období: Náročná léčba a hubnutí!

"Do posilovny nechodím, protože se chci vyvarovat jakýkoliv nákaze, takže cvičím doma. Tam dělám jak kardio, tak posilování," prozradila Anna Slováčková v pořadu Showtime s tím, že aktuálně cvičí čtyři i pět dní v týdnu, aby se dostala zpátky do formy!

"Za tu nemoc jsem přibrala asi deset kilo, tak to potřebuju shodit a vrátit se zpátky do tý váhy, co jsem měla předtím," dodala odhodlaně zpěvačka.

"Nenechte se zmást. Možná zním silně, ale vevnitř jsem místy hodně rozbitá a dokážu probrečet celé hodiny i dny. Jen se chci naučit najít i v těch nejčernějších myšlenkách cestu, sílu, nádech," svěřila se Slováčková před pár dny fanouškům na svém Instagramu.

Ačkoliv ji ještě čekají některé nepříjemné procedury, přeci jen už má jeden veliký důvod k radosti!