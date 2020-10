Anička Slováčková: Překvapivá slova o nemoci a rodičích

Aničko, teď je celkově pro umělce náročná doba, jak zvládáš pandemii, a jak tě tahle doba zasáhla finančně?

A: "Pro všechny je to samozřejmě náročné období. I já jsem si musela najít druhou práci, učím děti zpěv. Blbý je, že i tohle teď zakázali. Já jsem ten čas využila pro sebe a svou kapelu, tvoříme do zásoby, investujeme do toho a doufáme, že se vše brzy vrátí do starých kolejí. Myslím, že jsme aktuálně krátce před úplným krachem kultury. Ta první vlna se dala zvládnout, teď už je to průšvih. Většina z nás nedosáhla ani ty příspěvky od státu. Na kultuře nejsou navíc závislí jen umělci, týká se to i lidí okolo jako jsou maskérky, kostymérky a další."

Máš pocit, že veřejnost soucítí s umělci, kteří přišli o možnost vydělávat?

"Ani ne právě. Oni si řeknou, no jo, ale ty sis vybral že budeš umělec, tak co si teď stěžuješ. To je vaše povinnost přece, bavit lidi, alespoň tak se na to lidi z mého pohledu dívají. Jako kdybychom se báli pracovat, jak se říká, rukama. Někdy mám pocit, že si lidi myslí, jak je jednoduchý být herec, nebo zpěvák, ale nevidí za tím tu obrovskou dřinu a ten fakt, že spoustu z nás žije takzvaně z huby do huby. I těch pár největších hvězd u nás, kteří odvádějí dobře svoji práci, jezdí od rána do večera po vystoupeních, klidně i několik dní nevidí svou rodinu, když je zájezd.. Rozhodně to není jednoduchá práce. A rozhodně to není něco, co nebudeme v budoucnu postrádat. Bez kultury se prostě žít nedá. Obklopuje nás naprosto všude, ani to často nevnímáme."

V poslední době přibývá případů nakažených koronavirem, sama jsi po nemoci, chráníš se nějak speciálně?

A: "Samozřejmě si na sebe dávám pozor, roušku jsem začala nosit ihned, co mi lékaři našli rakovinu, celkem tedy přes rok. Nejezdím MHD, raději chodím pěšky, vyhnu se tak kontaktu s lidmi, od kterých bych se mohla nakazit. U chemoterapií je totiž i vážnější nachlazení problém a celá léčba by se třeba musela přerušit. Ačkoliv já mám pocit, že jsem snad proti tomu koronaviru imunní. V pátek jsem byla na testech, v pondělí taky a kolem mě je minimálně pět lidí pozitivních. Já se zatím držím, říkám že ta chemoterapie zabije i ten covid!" (smích)