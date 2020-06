Jak dopadla operace rakoviny prsu? Anička Slováčková zarytě mlčí

Gastronomie - Kuchařka - soukromá školka Praha 4 20 000 Kč

Dobrý den, do naší sítě školek ProFamily přijmeme paní kuchařku + úklid a to na hlavní pracovní poměr s pracovní dobou 40 hod/týden. Pracovní doba cca od 6 do 14, mzda: 20.000 Kč hrubého/měsíc + stravenky. Počet vařených obědů cca 100/den, v kuchyni s vámi pracuje ještě jedna zkušená paní kuchařka. Školka na adrese: Točitá 1752/40, Praha 4.