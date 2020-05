Proč zrovna já? Slováčková popsala, jak ji rakovina dostala na dno

„Myslím, že každý si minimálně jednou za svou léčbu pobrečí, bude naštvaný, zhroucený, otrávený. Patří to k tomu, ale člověk tomu nesmí propadnout,“ podotkla. Vzhledem k pandemii koronaviru musí být teď velmi obezřetná, jelikož spadá do ohrožené skupiny.

„Snažím se být doma a dávat si pozor, nosit roušku a neriskovat. Věřím tomu, že imunita oslabená je, pozor na sebe dávám a chytnout to samozřejmě nechci. To ale platí i na chřipku a jiná onemocnění, které by mohly zkomplikovat léčbu. Mám spíš strach o svou rodinu a blízké, nechtěla bych, aby byl někdo z nich nemocný,“ obává se herečka.